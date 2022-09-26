В Волгограде прошел фестиваль косплея и японской культуры

В "Горьковке" прошел фестиваль японской культуры
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
В библиотеке имени Горького в Волгограде прошел фестиваль «Японский ШкАФ», посвященный традициям и культуре страны восходящего солнца. Творческие коллективы подготовили развлекательные и познавательные пространства. Участники пришли в костюмах вымышленных персонажей, организовав настоящий фестиваль косплея. Также были чайная церемония, танцы, мастер-классы. Сайт volgograd.kp.ru предлагает фоторепортаж с японского фестиваля.
Юные волгоградцы были в костюмах героев книг, игр и фильмов
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Как рассказали в Волгоградской ОУНБ имени Горького, японский школьный альтернативный фестиваль прошел в десятый раз. Юные волгоградцы нарядились в костюмы персонажей видеоигр, книг, фильмов и мультфильмов, причем не только японских.
В рамках фестиваля было множество конкурсов
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Участники демонстрировали свои знания в интерактиве по книге «Дом, в котором…», в игротеке «С приветом из Найт-сити». Была викторина о городах-побратимах Волгограда и даже турнир по японским файтингам или единоборствам.
Состоялся турнир по японским файтингам
Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Все пришедшие на фестиваль могли своими руками изготовить значок, выступить в поэтическом микрофоне. «Японский ШкАФ» был разделен на два блока. В первом были развлекательные программы, конкурсы, наградой в которых были фишки «ре». Завершал фестиваль аукцион, во время которого фишки обменивались на сувениры и подарки.
Костюмы были страшно красивые
Фото: Геннадий БИСЕНОВ