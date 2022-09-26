В Волгограде прошел фестиваль косплея и японской культуры

В "Горьковке" прошел фестиваль японской культуры Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В библиотеке имени Горького в Волгограде прошел фестиваль «Японский ШкАФ», посвященный традициям и культуре страны восходящего солнца. Творческие коллективы подготовили развлекательные и познавательные пространства. Участники пришли в костюмах вымышленных персонажей, организовав настоящий фестиваль косплея. Также были чайная церемония, танцы, мастер-классы. Сайт volgograd.kp.ru предлагает фоторепортаж с японского фестиваля.

Юные волгоградцы были в костюмах героев книг, игр и фильмов Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Как рассказали в Волгоградской ОУНБ имени Горького, японский школьный альтернативный фестиваль прошел в десятый раз. Юные волгоградцы нарядились в костюмы персонажей видеоигр, книг, фильмов и мультфильмов, причем не только японских.

В рамках фестиваля было множество конкурсов Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Участники демонстрировали свои знания в интерактиве по книге «Дом, в котором…», в игротеке «С приветом из Найт-сити». Была викторина о городах-побратимах Волгограда и даже турнир по японским файтингам или единоборствам.

Состоялся турнир по японским файтингам Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Все пришедшие на фестиваль могли своими руками изготовить значок, выступить в поэтическом микрофоне. «Японский ШкАФ» был разделен на два блока. В первом были развлекательные программы, конкурсы, наградой в которых были фишки «ре». Завершал фестиваль аукцион, во время которого фишки обменивались на сувениры и подарки.