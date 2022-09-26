Волгоградская филармония открыла новый сезон «Ленинградской» симфонией Шостаковича

Филармония открыла новый сезон яркими выступлениями. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сентябрь традиционное время для возобновления работы у театров и концертных залов. Яркими музыкальными событиями открыла новый сезон Волгоградская филармония. В выходные состоялся концерт органной музыки. Волгоградцы услышали классику в исполнении артистов из Санкт-Петербурга Даниэля Зарецкого, а также Аргишти, который играл на древнейшем этническом инструменте дудуке. Прозвучал в эти дни оркестр народных инструментов имени Калинина. Были и русские народные и современные композиции. Особенно интересно слушались они в совместном исполнении с группой «Странники».

Волгоградская филармония обещает удивительные премьеры в этом сезоне. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

А Волгоградский академический симфонический оркестр представил на суд зрителя «Ленинградскую» симфонию Шостаковича. В этой году исполнилось 80 лет со дня ее первого звучания в блокадном Ленинграде.

Чтобы великое произведение прозвучало в полную силу, в Волгоград пригласили оркестр духовых инструментов имени Еждика из Ростова-на-Дону. Совместное исполнение вызвало овации у зрителей.