В Волгограде на Землячке в перевернувшемся такси пострадал пассажир

Таксист в аварии не пострадал. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Утром 26 сентября произошла авария в Дзержинском районе Волгограда. ПО данным ГУ МВД по Волгоградской области, таксист на «Логане» ехал по проспекту Жукова в сторону улицы Землячки. Мужчина не справился с управлением и наехал на «Ладу Веста», которая находилась впереди. От удара машина перевернулась. Водитель «Рено» не пострадал, а вот его пассажиру досталось. 29-летний мужчина с различными травмами попал в больницу.

Кстати, по словам пострадавшего, который поделился пережитым в соцсетях, водитель такси был сонным. Он поздно начал перестраиваться и на полном ходу въехал в другую машину.

Сейчас во всех обстоятельствах аварии разбираются сотрудники ГИБДД.