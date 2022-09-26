Волгоградцам порекомендовали запастись ягодами перед сезоном простуд

Облепиха содержит в себе множество витаминов Фото: Евгения ГУСЕВА

В сентябре, когда становится холоднее и возрастает риск простыть, нужно запасаться полезными ягодами. Они как раз созревают в начале осени. Начался сезон облепихи, брусники, ежевики, инжира, клюквы, шиповника, калины, винограда. Санитарные врачи отмечают, что волгоградцам при выборе винограда нужно обращать внимание на ветку, она должна быть зеленой и не сухой. Созревают разные сорта облепихи, которая является природным лекарством, поливитаминным комплексом на ветке. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в Управлении Роспотребнадзора по Волгоградской области.

- Имея в запасе мешочек замороженных ягод, можно забыть о походах в аптеку. Самый известный продукт из облепихи – масло, обладающее бактерицидными и ранозаживляющими свойствами, оно устраняет боль и повреждения слизистых оболочек, хорошо помогает избавиться от корочек в носу, которые образуются от слишком сухого воздуха в помещениях, - отметили в ведомстве.

Облепиха содержит в себе множество витаминов групп С и В. Также она богата каротинами, рибофлавонидами, пектинами, органическими и жирными кислотами. В ягоде присутствует большое количество железа, магния, бора, ценных для организма серы и кремния. Облепиха укрепляет иммунитет, что очень важно перед сезоном заболеваний ОРВИ. При этом она может подойти не всем, из-за кислот ягода может вызвать обострение при гастрите.

Из облепихи можно делать компоты, варенье, добавлять в чай.