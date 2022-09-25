«Ротор» обыграл ставропольское «Динамо» и поднялся на 1 место в таблице

"Ротор" выходил на игру в хорошем настроении. Фото: СК "Ротор".

25 сентября на «Волгоград Арене» «Ротор» принимал «Динамо Ставрополь». В начале игра у волгоградцев не задалась, хотя в первом тайме у волгоградцев было несколько неплохих моментов. Мог отличиться Максименко, но получилось реализовать момент у гостей. За минуту до конца первого тайма защитник «Динамо» Сергей Кочканян воспользовался ошибкой "Ротора" в обороне, остался один и четко пробил по воротам.

На перерыв волгоградцы ушли, проигрывая. Но во втором тайме удалось исправить ситуацию. Команда стала играть агрессивнее, тренер сделал несколько замен. На 65-й минуте гол забил Кирилл Родионов, на 74-й преимущество увеличил Сергей Обивалин, на 84-й минуте ценой своего здоровья окончательно увел волгоградцев в отрыв Ризван Умаров. Ему попали в бедро, он покинул поле с травмой. Два автора гола – Родионов и Умаров – удачно вышли на замену и поменяли схему и структуру игры. "Ротор" выиграл со счетом 3:1.

После сегодняшнего тура подопечные Алексея Стукалова вернули себе лидерство в турнирной таблице. «Чайка» сыграла вничью, теперь «Ротор» встретится со своим главным соперником 9 октября на «Волгоград Арене».

- Тяжелый матч, команда молодая играет в агрессивный футбол, - сказал Алексей Стукалов после игры. И похвалил игроков, которые во втором тайме бились за победу.