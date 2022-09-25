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Общество25 сентября 2022 15:06

В Волгограде в возрасте 85 лет умер автор монументальных панно Вячеслав Курочкин

Самые известные его работы – керамические панно над арками на улице Рокоссовского
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Эти работы Вячеслава Курочкина знакомы многим волгоградцам. Фото из архива Лидии Ишковой.

Эти работы Вячеслава Курочкина знакомы многим волгоградцам. Фото из архива Лидии Ишковой.

Уже четвертая потеря в рядах волгоградских художников в сентябре: скончался художник-график, автор нескольких керамических мозаичных панно в Волгограде Вячеслав Курочкин. Буквально за несколько дней до этого ушли из жизни художники Петр Чаплыгин, Геннадий Ханов, Лев Тырин. Вячеславу Курочкину в феврале этого года исполнилось 85 лет.

О смерти художника сообщила директор детской художественной школы №1 Лидия Ишкова. Ей приходилось работать с Вячеславом Курочкиным в одном учебном заведении, и она признает, что это был художник от Бога.

- Он был универсалом, одинаково успешно работавшим в графике, монументально-декоративном искусстве и керамике, - говорит Лидия Ишкова. - Чувства юмора ему было не занимать, а привычка много путешествовать пешком продлевала молодость.

Самые известные его работы, которые видели многие жители города – декоративные панно из керамики над арками в доме на Рокоссовского. Это панно "Покорение огня" и "Покорение воды". Над их созданием он работал со своей супругой Ниной Чхелидзе. Также он создал два монументальных панно на фасадах в детских садах Волгограда. Есть его работы и в других городах.