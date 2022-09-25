В Волгограде в возрасте 85 лет умер автор монументальных панно Вячеслав Курочкин

Эти работы Вячеслава Курочкина знакомы многим волгоградцам. Фото из архива Лидии Ишковой.

Уже четвертая потеря в рядах волгоградских художников в сентябре: скончался художник-график, автор нескольких керамических мозаичных панно в Волгограде Вячеслав Курочкин. Буквально за несколько дней до этого ушли из жизни художники Петр Чаплыгин, Геннадий Ханов, Лев Тырин. Вячеславу Курочкину в феврале этого года исполнилось 85 лет.

О смерти художника сообщила директор детской художественной школы №1 Лидия Ишкова. Ей приходилось работать с Вячеславом Курочкиным в одном учебном заведении, и она признает, что это был художник от Бога.

- Он был универсалом, одинаково успешно работавшим в графике, монументально-декоративном искусстве и керамике, - говорит Лидия Ишкова. - Чувства юмора ему было не занимать, а привычка много путешествовать пешком продлевала молодость.

Самые известные его работы, которые видели многие жители города – декоративные панно из керамики над арками в доме на Рокоссовского. Это панно "Покорение огня" и "Покорение воды". Над их созданием он работал со своей супругой Ниной Чхелидзе. Также он создал два монументальных панно на фасадах в детских садах Волгограда. Есть его работы и в других городах.