В пяти районах Волгограда отключат свет в понедельник, 26 сентября

Энергетики продолжают профилактические работы на электросетях.
Фото: Семен ШПАК
Новая рабочая неделя начнется с определенных неудобств для жителей 5 районов Волгограда. Энергетики продолжают профилактические работы, необходимые для бесперебойной работы системы в последующем. «Россети Юг – Волгоградэнерго» сообщили о временном отключении электроэнергии в Тракторозаводском, Кировском, Ворошиловском, Дзержинском и Красноармейском районах. Где-то света не будет всего 4 часа, где-то – весь рабочий день.
Быстрее всех придется собраться на работу жителям самого южного района, там свет отключат уже в 8.30. На Тракторном и Ворошиловском под отключение попадает всего одна улица.
Тракторозаводский район, с 9.00 до 13.00:
ул. Зенитчиков, 6-12, 16-22, 28/176, 61/308, 47-51.
Кировский район, с 9.00 до 13.00:
ул. Быстрова, 64,
ул. Маяковского, 60-68, 59-67,
ул. Красных Командиров, 88-122, 131-147,
ул. Пожарского, 139-147, 136-150, 157-159,
ул. Стрельца, 39-71, 74-102, 73-83, 102-116,
ул. Денисенко, 73-105, 72-100, 107-119, 102-122,
ул. Турбинная, 63-97, 64-98, 99-113, 100-114,
ул. Быстрова, 69-87.
пер.Школьный,3-29, 4-30,
ул. Быстрова, 89-113а.
Ворошиловский район, с 9.00 до 17.00:
ул. Саврасова, 33-51, 20-40.
Дзержинский район, с 9.00 до 17.00:
ул. Каспийская, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 7-15, 15а, 17-35,
ул. Кубанская, 38а, 38б, 41-47, 42-46, 46а,
пер. Бронзовый, 3, 5, 9, 2-6,
ул. Чапаева, 35-39, 38, 38а, 42,
ул. Карская, 2,2а, 8-24, 26а, 28, 7, 7а, 9-31.
ул. Пермская, 24-28, 28а, 5, 30-40, 17, 21-27.
ул. Лекарская, 1-9, 9а, 11-21, 25-39, 4-10, 14-22, 26-34, 34а, 36, 38, 44а, 44, 46а, 46.
ул. Ползунова, 1-9, 9а,
ул. Новорядская, д.110,
ул. Хуторская, д.12, д.11,
ул. Новосельская, 38-46, 46а, 48, 35-41,
ул. Продольная, 70-72.
Красноармейский район, с 8.30 до 16.00:
ул. Дачная, 1-17, 2-16,
ул. Набережная, 6, 12-14,
ул. Комсомольская, 15-17,
ул. Центральная, 24/1.