В пяти районах Волгограда отключат свет в понедельник, 26 сентября

Энергетики продолжают профилактические работы на электросетях. Фото: Семен ШПАК

Новая рабочая неделя начнется с определенных неудобств для жителей 5 районов Волгограда. Энергетики продолжают профилактические работы, необходимые для бесперебойной работы системы в последующем. «Россети Юг – Волгоградэнерго» сообщили о временном отключении электроэнергии в Тракторозаводском, Кировском, Ворошиловском, Дзержинском и Красноармейском районах. Где-то света не будет всего 4 часа, где-то – весь рабочий день.

Быстрее всех придется собраться на работу жителям самого южного района, там свет отключат уже в 8.30. На Тракторном и Ворошиловском под отключение попадает всего одна улица.

Где отключат свет в Волгограде 26 сентября 2022 года

Тракторозаводский район, с 9.00 до 13.00:

ул. Зенитчиков, 6-12, 16-22, 28/176, 61/308, 47-51.

Кировский район, с 9.00 до 13.00:

ул. Быстрова, 64,

ул. Маяковского, 60-68, 59-67,

ул. Красных Командиров, 88-122, 131-147,

ул. Пожарского, 139-147, 136-150, 157-159,

ул. Стрельца, 39-71, 74-102, 73-83, 102-116,

ул. Денисенко, 73-105, 72-100, 107-119, 102-122,

ул. Турбинная, 63-97, 64-98, 99-113, 100-114,

ул. Быстрова, 69-87.

пер.Школьный,3-29, 4-30,

ул. Быстрова, 89-113а.

Ворошиловский район, с 9.00 до 17.00:

ул. Саврасова, 33-51, 20-40.

Дзержинский район, с 9.00 до 17.00:

ул. Каспийская, 1, 1а, 3, 3а, 5, 5а, 7-15, 15а, 17-35,

ул. Кубанская, 38а, 38б, 41-47, 42-46, 46а,

пер. Бронзовый, 3, 5, 9, 2-6,

ул. Чапаева, 35-39, 38, 38а, 42,

ул. Карская, 2,2а, 8-24, 26а, 28, 7, 7а, 9-31.

ул. Пермская, 24-28, 28а, 5, 30-40, 17, 21-27.

ул. Лекарская, 1-9, 9а, 11-21, 25-39, 4-10, 14-22, 26-34, 34а, 36, 38, 44а, 44, 46а, 46.

ул. Ползунова, 1-9, 9а,

ул. Новорядская, д.110,

ул. Хуторская, д.12, д.11,

ул. Новосельская, 38-46, 46а, 48, 35-41,

ул. Продольная, 70-72.

Красноармейский район, с 8.30 до 16.00:

ул. Дачная, 1-17, 2-16,

ул. Набережная, 6, 12-14,

ул. Комсомольская, 15-17,

ул. Центральная, 24/1.