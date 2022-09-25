В Волгоградской области телеграм-бот принял более 10 обращений по вопросам частичной мобилизации

Вопросы можно также задать по короткому номеру 122. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области заработал телеграм-бот призывной комиссии, который принимает вопросы, обращения и жалобы, связанные с частичной мобилизацией. За первые часы работы на горячую линию обратились более 10 человек.

- Сейчас специалисты занимаются фильтрацией сообщений. Каждый случай будет проверен индивидуально, - сообщили в призывной комиссии.

Сотрудники просят указывать при обращении фамилию, имя и отчество получившего повестку человека, район области и населенный пункт. Вчера удалось вернуть домой четырех волгоградцев, которых мобилизовали по ошибке.

Также в Волгоградской области работает единый номер 122. С 8.00 до 20.00 ежедневно сюда можно обратиться с вопросами, связанными с работой призывной комиссии по частичной мобилизации в регионе.