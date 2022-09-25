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Общество25 сентября 2022 13:23

В Волгоградской области телеграм-бот принял более 10 обращений по вопросам частичной мобилизации

Волгоградцы могут жаловаться на ошибочные повестки
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Вопросы можно также задать по короткому номеру 122.

Вопросы можно также задать по короткому номеру 122.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области заработал телеграм-бот призывной комиссии, который принимает вопросы, обращения и жалобы, связанные с частичной мобилизацией. За первые часы работы на горячую линию обратились более 10 человек.

- Сейчас специалисты занимаются фильтрацией сообщений. Каждый случай будет проверен индивидуально, - сообщили в призывной комиссии.

Сотрудники просят указывать при обращении фамилию, имя и отчество получившего повестку человека, район области и населенный пункт. Вчера удалось вернуть домой четырех волгоградцев, которых мобилизовали по ошибке.

Также в Волгоградской области работает единый номер 122. С 8.00 до 20.00 ежедневно сюда можно обратиться с вопросами, связанными с работой призывной комиссии по частичной мобилизации в регионе.