При пожаре в сельской администрации под Волгоградом пострадали документы МФЦ

Очевидцы снимали пожар на видео.

В Волгоградской области 25 сентября сгорело здание администрации Береславского сельского поселения в Калачевском районе. Там же располагались кабинеты МФЦ. Как сообщили «КП-Волгоград» в организации, огонь уничтожил 3 подлинных документа, которые местные жители сдали в службу накануне. Их пообещали возобновить без дополнительной нагрузки на владельцев документов.

Сотрудники МФЦ продолжат принимать жителей Береславского поселения по привычному графику в другом помещении. На время МФЦ переедет в местный Дом культуры на Ленина, 23а. В понедельник и среду посетителей принимают с 9 до 15.30, во вторник и четверг – с 11.30 до 18.00, в пятницу с 9 до 13 часов. В субботу и воскресенье МФЦ в Береславке не работает.