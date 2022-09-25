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Общество25 сентября 2022 12:23

При пожаре в сельской администрации под Волгоградом пострадали документы МФЦ

3 оригинала документа пообещали восстановить , подразделение продолжит работу в другом здании
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Очевидцы снимали пожар на видео.

Очевидцы снимали пожар на видео.

В Волгоградской области 25 сентября сгорело здание администрации Береславского сельского поселения в Калачевском районе. Там же располагались кабинеты МФЦ. Как сообщили «КП-Волгоград» в организации, огонь уничтожил 3 подлинных документа, которые местные жители сдали в службу накануне. Их пообещали возобновить без дополнительной нагрузки на владельцев документов.

Сотрудники МФЦ продолжат принимать жителей Береславского поселения по привычному графику в другом помещении. На время МФЦ переедет в местный Дом культуры на Ленина, 23а. В понедельник и среду посетителей принимают с 9 до 15.30, во вторник и четверг – с 11.30 до 18.00, в пятницу с 9 до 13 часов. В субботу и воскресенье МФЦ в Береславке не работает.