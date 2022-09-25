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Общество25 сентября 2022 11:59

Служба 122 и телеграм-бот принимают вопросы волгоградцев о частичной мобилизации

Сюда могут обращаться те, кто получил повестку по ошибке
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Единый номер 122 теперь работает и по вопросам частичной мобилизации.

Единый номер 122 теперь работает и по вопросам частичной мобилизации.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгоградской области заработал телеграм-бот, куда жители региона могут обращаться с вопросами о частичной мобилизации. Кому положена отсрочка, что делать, если повестка пришла по ошибке и на все остальные вопросы, в том числе о незаконной мобилизации, обещают ответить и помочь.

- Так, уже удалось вернуть домой 4 волгоградцев, ошибочно призванных на службу в рамках частичной мобилизации, - сообщает новый телеграм-канал призывной комиссии, посвященный частичной мобилизации.

Для тех, кто не пользуется телеграмом, но хочет разобраться в ситуации, также работает колл-центр. Все вопросы можно задать по номеру 122 с 8:00 до 20:00 ежедневно. Во время пандемии по этому номеру звонили с вопросами о коронавирусе, сейчас здесь готовы помочь разобраться с вопросами по мобилизации.

Справка «КП»

Как сообщить боту, что вы или ваш родственник получил повестку по ошибке? Написать в @mobilizatsia34_bot.