Под Волгоградом сгорело здание сельской администрации

Местные жители публикуют в соцсетях кадры с места ЧП. Фото: кадр с видео.

Охваченное огнем здание местной администрации увидели на рассвете жители поселка Береславка. По официальной информации администрации Калачевского района, ЧП случилось ночью. Пожар охватил всю площадь двухэтажного кирпичного административного здания. Причины чиновникам пока не известны, но они подчеркивают, что на месте работают все оперативные службы.

По сообщению ГУ МЧС по Волгоградской области, вызов диспетчеры получили в 3.20 ночи. Но до сих пор сотрудники спасательного ведомства работают на месте ЧП.

- На месте пожара работают пожарные расчеты 39-ой пожарно-спасательной части. В настоящее время проводится разборка и проливка конструкций. На месте также работают сотрудники испытательной пожарной лаборатории, которые установят причину пожара, - прокомментировали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального МЧС.

Пока нельзя утверждать, что здание кто-то поджег. Во время подобного происшествия в Камышине сомнений не было – там поджог здания мэрии попал на видео, поджигателя задержали и отправили за решетку. Пока на 2 месяца.