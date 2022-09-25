В Волгограде родители получают от государства 77 тысяч за рождение третьего ребенка

Выплату перечисляют за третьего ребенка после того, как ему исполнится 3 года. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Более 1,8 тысячи многодетных семей в этом году оформили родительский капитал в Волгоградской области. Это региональная выплата, положенная семьям при рождении третьего ребенка. Сейчас ее размер составляет 77,6 тыс рублей, которые можно тратить на свое усмотрение. Правда, по достижении ребенком трех лет.

Однако претендовать на эти деньги могут не любые семьи, которые решились родить третьего ребенка. Во-первых, у них должно быть российское гражданство и постоянная прописка в нашем регионе, во-вторых, это семьи с невысоким доходом. Если среднедушевой доход семьи превышает полуторную величину прожиточного минимума, то, увы, выплата не положена.

Документы на получение денег волгоградцы предоставляют в центры соцзащиты своего района. В нашей области эту выплату установили в 2016 году, с тех пор выплатили за рождение 26 тысяч детей.