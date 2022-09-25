В Волгограде на два месяца заключили под стражу поджигателя здания администрации Камышина

Мужчину задержали на 2 месяца. Фото из архива "КП".

Центральный районный суд арестовал задержанного накануне за поджог здания администрации Камышина мужчину. По информации «КП-Волгоград», поджигатель пробудет под стражей два месяца - до 24 ноября 2022 года. Если только у его адвокатов не получится смягчить меру пресечения.

Официально эту информацию в правоохранительных органах региона не комментирует. Жители Камышина говорят, что задержанный им известен: это 37-летний Павел Магаляс, выпускник Камышинского технологического института, местный музыкант и неформал. Друзья на его страничке пишут: «Как же так», сам он с 23 сентября в сети не появляется.

Напомним, в ночь с четверга на пятницу неизвестный кинул бутылки с зажигательной смесью в здание мэрии в Камышине. Пожар удалось потушить работникам здания, сильного ущерба он не причинил.