В Камышине прощаются с погибшим в СВО Ярославом Ковалевым

Ярослав Ковалев погиб 16 сентября при исполнении воинского долга. Фото: администрация Камышина.

В Камышине Волгоградской области сегодня прощаются с молодым десантником Ярославом Ковалевым. Молодой мужчина погиб 16 сентября на территории Украины. Ярослав выполнял свой воинский долг, защищая Россию. Родные и близкие говорят, что он был любимым сыном, братом и мужем и прекрасным отцом.

- Скорбим вместе с семьей павшего и выражаем родным и близким Ярослава Ковалева искренние соболезнования, - рассказали в администрации города Камышина. - Вечная память Герою!

В 11.20 воскресенья прощание с Ярославом Ковалевым началось в его доме. Похоронят военнослужащего в Камышине.