Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество25 сентября 2022 8:51

В Камышине прощаются с погибшим в СВО Ярославом Ковалевым

Близкие говорят, что молодой камышанин был прекрасным мужем и отцом
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Ярослав Ковалев погиб 16 сентября при исполнении воинского долга. Фото: администрация Камышина.

Ярослав Ковалев погиб 16 сентября при исполнении воинского долга. Фото: администрация Камышина.

В Камышине Волгоградской области сегодня прощаются с молодым десантником Ярославом Ковалевым. Молодой мужчина погиб 16 сентября на территории Украины. Ярослав выполнял свой воинский долг, защищая Россию. Родные и близкие говорят, что он был любимым сыном, братом и мужем и прекрасным отцом.

- Скорбим вместе с семьей павшего и выражаем родным и близким Ярослава Ковалева искренние соболезнования, - рассказали в администрации города Камышина. - Вечная память Герою!

В 11.20 воскресенья прощание с Ярославом Ковалевым началось в его доме. Похоронят военнослужащего в Камышине.