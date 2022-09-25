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Происшествия25 сентября 2022 8:20

На трассе Самара – Энгельс Волгоград в ДТП погибли двое волгоградцев

«Семерка» вылетела на встречку и врезалась в «БМВ»
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Оба человека погибли до приезда медиков.

Оба человека погибли до приезда медиков.

Фото: Семен ШПАК

Серьезное ДТП, случившееся 24 сентября в Быковском районе Волгоградской области, унесло жизнь двух местных жителей. По информации ГУ МВД по Волгоградской области, это произошло в 20.10 на федеральной трассе «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград». 53-летний мужчина на «семерке» ехал со стороны Быково в сторону Волгограда и пошел на опасный обгон.

Выехав на встречку, он не успел завершить маневр и врезался в «БМВ». Иномарка оказалась покрепче, а «ВАЗ» разбит в хлам. На месте погибли и водитель отечественного авто, и его 56-летний пассажир.