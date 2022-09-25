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Происшествия25 сентября 2022 7:14

Под Волгоградом «скорая» сбила 37-летнего мотоциклиста

Водитель неотложки ехал без спецсигналов, но считал себя главным на дороге
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Скорой должны уступать дорогу, когда она едете со спецсигналами.

Скорой должны уступать дорогу, когда она едете со спецсигналами.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На одного пациента больше стало в субботу, 24 сентября в Камышинской районной больнице из-за действий водителя скорой помощи. 35-летний водитель неотложки устроил ДТП и покалечил человека. Это случилось в 12.10 в Камышине Волгоградской области на улице 22 Партсъезда.

Водитель скорой ехал на автомобиле «ГАЗ». К пациенту он видимо не спешил, так ка передвигался с выключенным проблесковым маячком и без звуковых спецсигналов. Но, видимо, по привычке думал, что все участники дорожного движения должны расступиться и уступить дорогу. В нарушение правил водитель неотложки не уступил дрогу на нерегулируемом перекрестке «Улица Мира – улица 22 Партсъезда» и сбил 37-летнего мотоциклиста.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МВД по Волгоградской области, водителя мотоцикла пришлось госпитализировать.