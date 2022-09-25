Под Волгоградом «скорая» сбила 37-летнего мотоциклиста

Скорой должны уступать дорогу, когда она едете со спецсигналами. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

На одного пациента больше стало в субботу, 24 сентября в Камышинской районной больнице из-за действий водителя скорой помощи. 35-летний водитель неотложки устроил ДТП и покалечил человека. Это случилось в 12.10 в Камышине Волгоградской области на улице 22 Партсъезда.

Водитель скорой ехал на автомобиле «ГАЗ». К пациенту он видимо не спешил, так ка передвигался с выключенным проблесковым маячком и без звуковых спецсигналов. Но, видимо, по привычке думал, что все участники дорожного движения должны расступиться и уступить дорогу. В нарушение правил водитель неотложки не уступил дрогу на нерегулируемом перекрестке «Улица Мира – улица 22 Партсъезда» и сбил 37-летнего мотоциклиста.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в ГУ МВД по Волгоградской области, водителя мотоцикла пришлось госпитализировать.