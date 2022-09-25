Волгоградцы в 3,5 раза чаще стали записываться к врачу через интернет и колл-центры

Все больше медработников должны в совершенстве владеть компьютером. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгоградской области медленно, но верно в сферу здравоохранения внедряют электронные услуги. Все больше людей записываются к врачу через интернет, хотя в ряде поликлиник по старинке записывают через регистратуру. Как отметили в облздраве, за год в 3,5 раза выросло число пациентов, которые записываются на прием через колл-центры или интернет-сервисы. Таким же образом - в электронном виде - стали оформлять больничные листы.

В 2022 году врачи оформили электронные больничные уже более 311 тысяч раз. На Госуслугах волгоградцы могут прикрепиться к поликлинике, с помощью интернета передаются результаты анализов и водительские справки. В области работает единая лабораторная информационная система, объединившая 55 медучреждений для обмена результатами исследований.

В администрации сообщают, что в регионе продолжают реализовывать проект «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения». Для того, чтобы медработники могли вносить данные пациентов и анализов в систему, в этом году в поликлиниках и больницах оборудовали 492 рабочих места, до конца года закупят еще 200 компьютеров.