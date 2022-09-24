В Волгограде отключат свет 25 сентября в Ворошиловском районе

Энергетики обесточат дома на полдня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Последнее воскресенье сентября жители поселка и более десятка улиц Ворошиловского района Волгограда проведут без электричества, домашнего интернета, телевизоров и прочих электроприборов. Из-за плановых ремонтов на электросетях в сотнях домов отключат свет 25 сентября 2022 года, сообщили сайту volgograd.kp.ru в электросетевой компании «Россети Юг».

С 10 до 15 часов 25 сентября 2022 среди коммунальных страдальцев, у которых полдня не будет электричества, окажутся жители улиц следующих улиц Ворошиловского района: Волынская, дома №14-26 и 11-21, Гурзуфская, №3, 14, 12 Дивногорская, дома №4, 8, 10, 6а, 37а, 20, 22, 26-30, 26а, 38, 40/3, 40/4, 40/5, 40/6, 40/7, 40/8, 32а, 140/4, 140, Дрогобычская, №2-12 и 1-15, Морфлотская, дома №37-45, 32, 34, 49, 47/10, Нефтегорская, №6/1, 8/1, 8, 57 и 25, Соликамская, №2-22, Татищевская, дома №2а кв.8, 6, 9, 10, 7/1, 7/2, 9/1, 41-65, 10-38, Феодосийская, №1, 46а и 51-61, а также дома поселка Кирпичный завод №2, плюс переулки Гурзуфский, №2-8 и 1-9, Татищевский, №2-16 и 1-13.