МЧС предупредило о грозах, ливнях и граде в Волгоградской области

На Волгоградскую область снова идут ливни и грозы. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

С вечера 24 сентября и весь день 25 сентября 2022 года Волгоградская область окажется во власти непогоды. МЧС выпустило экстренное предупреждение о неблагоприятных погодных условиях в регионе на эти дни. По данным Волгоградского ЦГМС, начиная с 16.30 в субботу и весь день в воскресенье в отдельных районах ожидаются сильные дожди, ливни с грозой и градом, а также штормовой ветер с порывами до 25 метров в секунду, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главном управлении МЧС России по региону.

Волгоградцам спасатели советуют позаботиться о безопасности близких и своих машин. Автомобили в ближайшие полтора суток не стоит парковать под деревьями, рекламными щитами и вблизи непрочных конструкций. На лодке на воду лучше не выходить. В случае ЧП - звонить по телефону «101».

Зонтик при таком ветре не спасет. Лучше запастись дождевиком.