Волгоградцы собирают посылки для мобилизованных

Из военкоматов каждый день в части отправляют новые автобусы. Кадр видео

По всей стране идет частичная мобилизация, не стала исключением и Волгоградская область. Сотни мужчин отправляются из военкоматов в военные части на сборы. Сначала в часть на распределение и обмундирование. Затем на учения на общевойсковой полигон Прудбой. Не все из них взяли с собой все необходимое, и родные едут поддержать своих ребят и везут волгоградским резервистам посылки. В группах разных городов, поселков и микрорайонов Волгограда в эти дни появляются сообщения с предложением помощи, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

- Завтра выезжаем передать продукты и поддержать своих ребят. Те, у кого там братья/мужья/сыновья, если нет возможности передать, поехать, мы можем помочь… - предлагают волгоградцы.

24 сентября из военкоматов в учебные части отправились и новые автобусы с мобилизованными. Читайте, как провожают резервистов.