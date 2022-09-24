В Волгограде проехавший на «красный» водитель сбил двух женщин на переходе

Три пешехода оказались в больнице. Фото: Тимур ХАНОВ.

Три пешехода пострадали под колесами авто в минувшую пятницу на дорогах Волгограда. В Краснооктябрьском районе водитель иномарки решил проехать перекресток Второй продольной и проспекта Металлургов на «красный» и сбил на переходе двух женщин 52 и 53 лет. В Ворошиловском районе на улице Кузнецкой иномарка наехала на 7-летнего пешехода, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по региону.

ДТП на Красном случилось в одиннадцатом часу утра. По предварительным данным, 64-летний водитель «Шкоды Фабия» ехал в среднем ряду по улице Еременко в сторону Тракторного. Через трамвайные пути на пересечении с проспектом Металлургов решил проскочить на красный сигнал светофора. Перед пешеходным переходом водитель не затормозил и сбил двух женщин. Обе пострадавшие сейчас в больнице.

А в половине седьмого вечера в тот же день на улице Кузнецкой 7-летний школьник решил перейти дорогу в неположенном месте и оказался под колесами «Дэу Нексия» под управлением 44-летнего водителя. Юный пешеход тоже в больнице.