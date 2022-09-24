Под Волгоградом пьяному угонщику такси грозит до 7 лет тюрьмы

Пытавшегося скрыться пьяного угонщика задержали полицейские. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В Волгоградской области следователи завершили расследование дела об угоне такси с угрозами водителю. Уже судимому 37-летнему жителю Михайловки грозит до 7 лет тюрьмы за неправомерное завладение автомобилем с угрозой применения насилия, сообщили сайту volgograd.kp.ru в региональном главке МВД.

По версии следствия, в ночь на 14 июля 2022-го 39-летний житель Михайловки подрабатывал частным извозом. В «Рено» к нему сели двое клиентов. Одного таксист благополучно высадил по указанному адресу, второго - сильно пьяного - повез в соседнее село. Как только машина выехала за город, пассажир потребовал остановить машину. Он вышел из машины, навис над дверью водителя и стал угрожать ему расправой. Таксист решил уступить буйному клиенту и пересел на пассажирское сиденье, а пьяный угонщик вскоре не справился с управлением и съехал в песчаный кювет. Вскоре мужчину задержали полицейские, которых вызвал таксист.