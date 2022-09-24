Волгоградский фестиваль «Горчично!» занял второе место на всероссийском конкурсе гастротуризма

Новый фестиваль пройдет в 2023 году. Фото: АВО

Фестиваль «Горчично!», новый проект регионального центра туризма и музея-заповедника «Старая Сарепта», занял второе место в номинации «Лучшее гастрономическое туристическое событие» на всероссийском конкурсе проектов гастротуризма, который прошел во Владивостоке. Проект из Волгоградской области стал одним из лучших среди 24 прошедших в финал инициатив, сообщили сайту volgograd.kp.ru в комитете по развитию туризма региона.

Фестиваль «Горчично!» пройдет в «Старой Сарепте» в 2023 году. В программе запланированы гастрономическое шоу, дегустации горчичного масла и блюд на его основе, а также реконструкция быта сарептян.

А 24 сентября 2022 года в музее-заповеднике «Старая Сарепта» пройдет уже традиционный Горчичный фестиваль «Волгоград. Сарепта - Горчичная столица» с программами горчичной тематики, мастер-классами, органным концертом в кирхе, а также праздником и ярмаркой под открытым небом.