В Волгограде простятся с погибшим на Донбассе соавтором фильма о ЧВК «Вагнер»

Вечная память! Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В субботу, 24 сентября, в Волгограде простятся с кавалером трех орденов Мужества, военным, соавтором фильма о частной военной компании «Вагнер» Алексеем Нагиным. Он героически погиб в бою с националистами в ходе спецоперации на Украине 20 сентября. Об этом сайт volgograd.kp.ru сообщает с ссылкой на телеграм-канал «Оркестр Вагнера | Wagner».

Алексею Нагину был всего 41 год. Он побывал в нескольких горячих точках. Когда началась СВО, сразу же отправился на Донбасс защищать людей. В мае получил тяжелое ранение, но как только встал на ноги, вернулся в строй.

«Мама, ты не представляешь, в какой наша Родина опасности», - приводит его слова телеграм-канал «Оркестр Вагнера | Wagner».

При жизни Алексей Нагин стал соавтором фильма «Лучшие в аду».

«Первый художественный рассказ о специальной военной операции России, о буднях бойцов «Вагнера», - сообщает источник.

На траурном мероприятии может присутствовать губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Прощание пройдет в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва». Похоронят бойца на кладбище Центрального района с соблюдением всех воинских почестей.