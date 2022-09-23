Волгоградцы начали массово получать налоговые уведомления

Уведомления придут на почту или в личный кабинет. Фото: Михаил ФРОЛОВ

УФНС России по Волгоградской области в пятницу, 23 сентября начало массовую рассылку налоговых уведомлений. Кто-то найдет его в почтовом ящике, кто-то – в личном кабинете налогоплательщика на сайте ведомства, если регистрировались на этом сервисе. В УФНС объявили, что стартовала рассылка уведомлений об уплате налога на имущество, на доходы физлиц за 2021 год, а также об оплате транспортного и земельного налога.

Те жители, у которых из-за реорганизации территориальных налоговых органов поменялась инспекция, рассылающая уведомления, все равно обязаны оплатить налоги в полном объеме. Перекодировка налоговых органов произойдет автоматически, в реквизиты не нужно вносить никаких изменений, сообщили в УФНС.

Жители РФ по закону должны заплатить налоги до 1 декабря текущего года. С первого дня задержки оплаты начисляют пени.