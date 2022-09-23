В Волгограде закрыли на ремонт трамвайный переезд в Жилгородке

Переезд закроют на 4 суток. Фото: мэрия

В Дзержинском районе Волгоград 23 сентября 2022 года начался ремонт трамвайного переезда в Жилгородке на пересечении улиц Восточно-Казахстанской и 51-й Гвардейской. Из-за этого общественный транспорт поменяет маршруты, а автотранспорт не сможет проехать через трамвайные пути четверо суток – с вечера 23 сентября до вечера 27 сентября, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

- Движение автотранспорта через переезд будет временно приостановлено с 21.00 23 сентября до 22.00 27 сентября 2022 года, - рассказали в администрации города.

Что касается трамваев, то они в Жилгородок будут ходить как раньше, за исключением первых утренних и последних вечерних рейсов трамваев №10. С 23 по 25 сентября эти трамваи будут ходить от «Детского центра» до «Хорошева».

Плюс к этому все четыре дня троллейбусы №10А, автобусы №65 и №85, а также маршрутки №46С и №98С будут объезжать закрытый переезд по улицам 51-й Гвардейской – Космонавтов – Танкистов - Брюллова – Толбухина – Савкина.

Бригады Метроэлектротранса полностью демонтируют и заново построят трамвайные пути на переезде. После замены рельсошпальной решетки уложат новый асфальт вровень с рельсами. И только тогда движение вновь откроют.