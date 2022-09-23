Депутат Госдумы от Волгоградской области отправился на референдум в Луганск

Фото: Алексей Волоцков.

Депутат Госдумы от Волгоградской области Алексей Волоцков в эти судьбоносные для жителей Донбасса дни находится в Луганске в качестве международного наблюдателя за референдумом. Голосование за вхождение республики в состав России проходит с 23 по 27 сентября.

«В эти исторические дни нахожусь вместе с братским народом в Луганской Народной Республике, в качестве международного наблюдателя. Все эти дни буду детально рассказывать вам о ходе проведения референдума о присоединении к России!» - цитирует «КП-Волгоград» Алексея Волоцкова.

Депутат Госдумы отметил, что жители Луганска, как и остальных регионов – Донецкой Республики, Запорожской и Херсонской областей – делают свой исторический выбор. Добавим, что предприняты все меры безопасности в пунктах голосования.