8-балльные пробки сковали дороги в центре Волгограда

Движение на дорогах Волгограда сильно затруднено. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В Волгограде после 17 часов 23 сентября на дорогах образовались дикие пробки. Яндекс.Карты оценивают заторы в 8 баллов. Центр города встал, и те, кто хотели в пятницу пораньше приехать домой, вынуждены провести вечер в пути. Сложнее всего передвигаться по центру города: стоят улицы Комсомольская, Мира, Рокоссовского, Коммунистическая, Аллея Героев. Еле едут машины по 7-й Гвардейской и улице Хиросимы, в районе Мамаева Кургана ужасные пробки как на Первой, так и на Второй Продольных.

Нулевая Продольная перекрыта из-за прошедшего днем митинга. Многим бюджетникам разрешили после мероприятия не возвращаться на работу. Но вместо того, чтобы сидеть у телевизора, люди слушают радио в машине. Волгоградцы также не могут вызвать такси: произошел массовый сбой приложений такси по всей стране.