В Михайловке через два года построят ледовый каток

Жители города смогут кататься на коньках в любое время года. Фото: Евгения ГУСЕВА

Еще в одном городе Волгоградской области вскоре появится свой крытый ледовый каток, где жители смогут заниматься фигурным катанием и хоккеем в любое время года. Ледовую арену в 2024 году возведут в Михайловке – это часть программы развития к 60-летию города. Уже заключен контракт на строительство, сообщили сайту volgograd.kp.ru в облстрое.

На крытом катке будет ледовое поле 30 х 60 метров с системами обогрева и охлаждения, для зрителей обустроят 200 мест. Также в здании будут также раздевалки и технические помещения, площадку вокруг катка тоже благоустроят.