Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 сентября 2022 13:59

В Михайловке через два года построят ледовый каток

Контракт с подрядчиком уже заключили
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Жители города смогут кататься на коньках в любое время года.

Жители города смогут кататься на коньках в любое время года.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Еще в одном городе Волгоградской области вскоре появится свой крытый ледовый каток, где жители смогут заниматься фигурным катанием и хоккеем в любое время года. Ледовую арену в 2024 году возведут в Михайловке – это часть программы развития к 60-летию города. Уже заключен контракт на строительство, сообщили сайту volgograd.kp.ru в облстрое.

На крытом катке будет ледовое поле 30 х 60 метров с системами обогрева и охлаждения, для зрителей обустроят 200 мест. Также в здании будут также раздевалки и технические помещения, площадку вокруг катка тоже благоустроят.