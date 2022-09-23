В Волжском сотрудники банка спасли сбережения горожан от мошенников

Сотрудникам банка вручили благодарственные письма. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Два сотрудника банков города Волжского спасли сбережения горожан от мошенников. 60-летняя и 53-летние волжанки уже пришли в отделение, чтобы перевести на счета телефонных аферистов более полумиллиона рублей, когда их остановили от необдуманных действий заметившие неладное Эмиль Еременко и Светлана Бадамшина. Банкиров поблагодарил начальник городской полиции Александр Беремесенко, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по Волгоградской области.

Мошенники действовали по давно известной схеме – звонили якобы из банка и убеждали перевести деньги на безопасный счет. Так, 6 сентября 60-летняя пенсионерка хотела отправить аферистам 476 тысяч рублей. Но Светлана Бадамшина убедила женщину оставить деньги в банке и написать заявление в полицию до того, как она стала потерпевшей. В такой же ситуации помог сохранить 90 тысяч 53-летней волжанки Эмиль Еременко.