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Происшествия23 сентября 2022 13:49

В Волжском сотрудники банка спасли сбережения горожан от мошенников

Жительницы Волгоградской области были готовы отдать телефонным аферистам более 500 тысяч рублей
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Сотрудникам банка вручили благодарственные письма.

Сотрудникам банка вручили благодарственные письма.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Два сотрудника банков города Волжского спасли сбережения горожан от мошенников. 60-летняя и 53-летние волжанки уже пришли в отделение, чтобы перевести на счета телефонных аферистов более полумиллиона рублей, когда их остановили от необдуманных действий заметившие неладное Эмиль Еременко и Светлана Бадамшина. Банкиров поблагодарил начальник городской полиции Александр Беремесенко, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по Волгоградской области.

Мошенники действовали по давно известной схеме – звонили якобы из банка и убеждали перевести деньги на безопасный счет. Так, 6 сентября 60-летняя пенсионерка хотела отправить аферистам 476 тысяч рублей. Но Светлана Бадамшина убедила женщину оставить деньги в банке и написать заявление в полицию до того, как она стала потерпевшей. В такой же ситуации помог сохранить 90 тысяч 53-летней волжанки Эмиль Еременко.