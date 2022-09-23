В Волгограде пять членов ОПГ судят за подпольные казино

Организаторам казино грозит солидный срок. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Прокуратура Волгоградской области утвердила обвинительное заключение и направила в суд уголовное дело пятерых организаторов подпольных казино на улице Шурухина и на Спартановке. Перед судом предстанут три женщины в возрасте 27, 23 и 22 лет, также двое мужчин 27 и 34 лет. В ОПГ, которая занималось организацией азартных игр в Волгоградской, Саратовской и Самарской областях под видом спортивных настолок, было 34 человека, сообщили сайту volgograd.kp.ru в прокуратуре региона.

- Уголовные дела в отношении 29 участников выделены в отдельное производство и находятся на завершающей стадии расследования, - рассказали в прокуратуре.

По версии следствия, два казино на Тракторном работали с августа 2020-го по июль 2021 года. Для этого арендовали помещения на улицах Николая Отрады и Шурухина. Официально же это был офисы общественной организации спортивных настольных игр. Использовали вполне легальное оборудование, только модифицировали его под азартные игры. Вышли на нелегалов сотрудники УЭБ и ПК ГУ регионального МВД, расследовали преступную схему ОПГ следователи СУ СКР по региону.

Вину фигуранты дела признали. Рассмотрит их дело Тракторозаводский райсуд.