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Общество23 сентября 2022 12:17

Тысячи жителей Волгограда пришли на митинг в поддержку спецоперации и референдумов в ЛДНР

Жители города-героя поддержали
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
На митинг пришли сотни волгоградцев.

На митинг пришли сотни волгоградцев.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В пятницу, 23 сентября, тысячи жителей Волгограда собрались на митинге в поддержку специальной военной операции и жителей ЛДНР, а также Запорожской и Херсонской областей, где с сегодняшнего дня проходят референдумы.

Люди пришли поддержать жителей Донбасса, военных.

Люди пришли поддержать жителей Донбасса, военных.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Мероприятие началось в три часа дня в пойме реки Царица у музея «Россия – моя история». Волгоградцы разных возрастов собрались вместе, чтобы выразить слова искренней поддержки населению Донбасса, Херсонской и Запорожской областей и, конечно, военнослужащим, добровольцам, которые на протяжении семи месяцев мужественно защищают нашу страну.

Сегодня в четырех регионах начались референдумы за вхождение в состав РФ.

Сегодня в четырех регионах начались референдумы за вхождение в состав РФ.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

На митинг пришли студенты разных вузов и представители общественных организаций, ветераны, спортсмены, политики, горожане. Для присутствующих выступили творческие коллективы из Волгограда.