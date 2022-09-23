В Волгограде ФСБ нашла тайник ОПГ с оружием и боеприпасами

В схроне были автоматы и патроны. Фото: УФСБ России по Волгоградской области.

В Волгоградской области сотрудники ФСБ обнаружили тайник со стрелковым оружием и боеприпасами, которые туда спрятали члены ОПГ. В обнаруженном схроне нашли автоматы «Калашникова» и более двухсот патронов, сообщили сайту volgograd.kp.ru в управлении ФСБ России по Волгоградской области.

- Силовиками из схрона изъято три автомата «Калашникова», более 200 штук патронов различного калибра, - рассказали в ведомстве.

Обнаружили тайник с оружием силовики в ходе мероприятий по декриминализации региона. По собранным сотрудниками регионального ФСБ материалам полиция возбудила уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение оружия, основных частей огнестрельного оружия, боеприпасов». Расследование продолжается.