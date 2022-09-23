В Волгограде неизвестные попытались поджечь райком КПРФ

Фото: обком КПРФ

В ночь на 23 сентября неизвестные попытались поджечь здание Кировского районного комитета КПРФ на юге Волгограда. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе партии, злоумышленники подложили у входа перед деревянной дверью свертки бумаги, которые предварительно подожгли, а на самой двери оставили протестную надпись.

Прибывшие утром на работу сотрудники райкома обратились в полицию. Сотрудники зафиксировали акт поджога и проводят проверку по данному факту

- Это произошло потому, что КПРФ активно поддерживает специальную военную операцию, защиту Русского мира и своих граждан от националистов. И никакая провокация не сможет заставить нас усомниться в этом, - прокомментировали коммунисты.

Напомним, ранее сообщалось о поджоге здания администрации Камышина