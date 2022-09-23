В Волгоградской области за сутки выросло число заболевших ковидом детей

Волгоградцам напоминают о вакцинации. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперативный штаб Волгоградской области 23 сентября сообщил о 792 случаях заболевания коронавирусом, выявленных в эти сутки. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в оперштабе, в числе инфицированных 136 детей. Отметим, что накануне количество маленьких пациентов было меньше сотни (96 случаев). Всего же за период пандемии COVID-19 переболели 254 130 волгоградцев, из которых 6 904 человека умерли от осложнений, вызванных опасным вирусом.

В настоящий момент лечение проходят 6 139 пациентов. Большая часть заболевших находится дома на самоизоляции, лечение проводится амбулаторно. В эти сутки госпитализировали 69 волгоградцев, вылечили – 1076 человек. Летальных случаев нет.

Добавим, что новая мутация штамма омикрон вызывает общее недомогание, высокую температуру, головные боли. По симптоматике ковид стал больше похож на обычное ОРВИ. Однако при первых признаках заболевания лучше обратиться к врачу, а ребенку вызвать педиатра. Также волгоградцам напоминают о вакцинации, которая защищает от заражения и уменьшает осложнения в случае заболевания.