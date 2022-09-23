В день матча «Ротора» 25 сентября пустят дополнительную электричку в Волжский

Поезда повезут болельщиков. Фото: ПривЖД

Волгоградский «Ротор» 25 сентября 2022 года принимает на «Волгоград Арене» ставропольское «Динамо». Для болельщиков из Волжского в день матча пустят дополнительную электричку №6435/6436 Волгоград-1 – Волжский, которая отвезет любителей футбола домой, сообщили сайту volgograd.kp.ru в ПривЖД.

- Электричка в Волжский отправится от пригородного вокзала Волгоград-1 в 19.15, со станции Мамаев курган – в 19.25 (верхняя платформа), - рассказали в Приволжской железной дороге.

Для тех, кто живет на юге Волгограда, 25 сентября дополнительную остановку на Мамаевом кургане сделает электричка №6418 Шпалопропитка – Тракторная Пасс. От конечной в Красноармейском поезд пойдет в 15.46, на кургане болельщики будут в 16.50.