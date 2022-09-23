В Волгограде Народный учитель Юрий Лепехин отмечает 80-летний юбилей

Юрий Лепёхин отмечает свое 80-летие. Фото: Юлия Данильченко

Проработавший в школе более полувека Народный учитель, Герой труда РФ и Почетный гражданин Волгоградской области Юрий Лепехин отмечает свое 80-летие. С юбилеем заслуженного педагога 23 сентября поздравил губернатор Андрей Бочаров. Глава региона пожелал Юрию Васильевичу здоровья и новых успехов, сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе губернатора.

Юрий Лепехин более 50 лет преподавал математику и информатику. Последние годы работал в школе №78 Краснооктябрьского района. Среди его выпускников множество отличников, победителей и призеров олимпиад. Сам он получил множество почетных грамот Минобрнауки, дважды становился победителем конкурса «Лучшие учителя России». «За особые заслуги перед государством и народом» президент Владимир Путин вручил ему высшую награду - золотую звезду «Героя труда». Имя учителя вписано в «Золотую книгу Волгоградской области».