На полигоне под Волгоградом разведчики проходят воздушно-десантную подготовку

Фото: пресс-служба ЮВО.

На полигоне Прудбой в Волгоградской области разведподразделения пройдут плановые занятия по воздушно-десантной подготовке. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе Южного военного округа, подготовка подразумевает два этапа.

На первом военнослужащие изучают теорию, сдают контрольную проверку и нормативы, проходят углубленный медосмотр. На втором этапе разведчики отрабатывают элементы прыжка на макете вертолета Ми-8 и разные нештатные ситуации, которые могут возникнуть в воздухе. Каждый военный разведчик выполнит 3-4 прыжка за период обучения.

- За год службы по призыву, который включает в себя два периода, военнослужащие получают необходимые навыки воздушного десантирования, - отметили в военном ведомстве.