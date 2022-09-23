В Волжском водитель «шестерки» сбил 10-летнего пешехода

Ребенка госпитализировали. Фото: Михаил ФРОЛОВ

10-летний школьник из Волжского попал в больницу после наезда автомобиля 22 сентября. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП произошло в 11.20 часов на улице Королева. За рулем «ВАЗ-2106» находился 63-летний мужчина. водитель легковушки ехал со стороны улицы Карбышева в направлении проспекта Ленина. В этот момент на пешеходный переход напротив дома №2 вышел ребенок.

- Водитель совершил наезд на 10-летнего пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля, - уточнили в региональном Главке МВД.

В итоге мальчик получил травмы. Очевидцы вызвали скорую, ребенка увезли в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.