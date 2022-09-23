В Волгограде на два дня перекрыли Нулевую продольную

Рокадную дорогу закроют на два дня. Фото: Андрей МИРЕЙКО

В Волгограде 23 сентября 2022 года в 15.00 пройдет митинг-концерт в поддержку СВО в пойме реки Царицы у интерактивного музея «Россия - моя история». Из-за этого на Нулевой продольной магистрали с раннего утра ввели пешеходный режим. Перекрыли рокадную дорогу для движения транспорта от улицы Калинина до съезда с улицы Краснознаменской, закрыта и парковка у музея в пойме, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Еще одно перекрытие дороги на Нулевой продольной введут вечером из-за полумарафона гандикап. Закроют с 20 часов 23 сентября до 14 часов 24 сентября 2022 года участок рокадной дороги от улицы Калинина до улицы Маршала Крылова. Перекроют для транспорта и все прилегающие участки улично-дорожной сети, съезды на набережную.