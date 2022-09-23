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Общество23 сентября 2022 7:17

Волгоградцев зовут 24 сентября на ярмарку за овощами с полей, медом, мясом и молоком

На улице Исторической перед «Ашаном» будут продавать «Дары земли Волгоградской»
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Овощи на ярмарку привезут прямо с полей.

Овощи на ярмарку привезут прямо с полей.

Фото: Семен ШПАК

В эту субботу, 24 сентября, волгоградцев приглашают на большую сельскохозяйственную ярмарку в Дзержинский район. На Исторической перед гипермаркетом «Ашан» с 8 утра до 15.00 будет проходить мероприятие «Дары земли волгоградской». Организаторы ярмарки – облпромторг и комитет сельского хозяйства - предоставили площадки для предпринимателей из разных уголков области.

На ярмарке волгоградцы смогут купить свежую сезонную продукцию волгоградских производителей. Молочку и мясо, соленья, мед, выпечку, и конечно, только собранные с с полей овощи и бахчевые.