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Происшествия23 сентября 2022 5:58

Здание администрации Камышина подожгли в Волгоградской области неизвестные

Полиция установит, кто бросил зажигательный предмет
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
ЧП произошло ранним утром в Камышине. Фото: администрация Камышина.

ЧП произошло ранним утром в Камышине. Фото: администрация Камышина.

23 сентября рано утром неизвестные пытались устроить поджог здания администрации в Камышине Волгоградской области. По информации мэрии города, неизвестные бросили зажигательный предмет, но сильного ущерба принести зданию не удалось. Расследовать ЧП будут правоохранительные органы.

В оперативных службах региона сайту volgograd.kp.ru подтвердили, в четвертом часу утра действительно поступил вызов о возгорании, но пожар был потушен силами работников здания. Пожарных к тушению огня не привлекали.