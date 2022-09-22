Волгоградца отправили в тюрьму за мошенничество с квартирой умершей пенсионерки

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован Фото: Игорь БУЛАТОВ

22 сентября Красноармейский райсуд Волгограда приговорил 57-летнего мошенника к 4 года тюрьмы за мошенничество с квартирой умершей пенсионерки. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Напомним, в 2015 году сразу после смерти одинокой пожилой женщины аферист узнал, что у той нет наследников. Воспользовавшись ситуацией, он оформил квартиру старушки на себя и по-быстрому продал ее за 2 миллиона рублей. Хотя по закону жилье при отсутствии родных должно перейти к муниципалитету. Преступление было раскрыто сотрудниками УМВД при оперативном сопровождении УФСБ по Волгоградской области.

- Вину в инкриминируемом деянии мужчина не признал. Он взят под стражу в зале суда. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован, - добавили в прокуратуре.