Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 сентября 2022 13:39

В Волгоградской области резко подорожали огурцы и помидоры

Волгоградстат опубликовал цены за прошедшую неделю
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Волгограде подорожали овощи.

В Волгограде подорожали овощи.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградской области за неделю резко подорожали огурцы и помидоры. Цены на эти овощи подскочили сразу на 15,6% и 12,3% соответственно. Кило огурцов в среднем стоит 68 рублей, кило томатов – 58 рублей. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщил Волгоградстат, опубликовавший результаты мониторинга потребительских цен с 13 по 19 сентября.

Из борщевого набора свекла выросла в цене на 3% (24 рубля за кило), капуста на 1,7% (20 рублей), картофель на 0,06% (26 рублей), подешевели морковь на 0,9% (23 рубля) и лук на почти 5% (23 рубля). На 5% снизились цены на яблоки (77 рублей), на 3,3% подешевели бананы (73 рубля). На 2,6% снизилась стоимость свинины (314 рублей). немного, на 0,7%, упала цена на сахар (72 за кило). А вот корвалол и валидол подорожали – на 0,6 и 0,02% соответственно.