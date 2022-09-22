В Волгоградской области резко подорожали огурцы и помидоры

В Волгограде подорожали овощи. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

В Волгоградской области за неделю резко подорожали огурцы и помидоры. Цены на эти овощи подскочили сразу на 15,6% и 12,3% соответственно. Кило огурцов в среднем стоит 68 рублей, кило томатов – 58 рублей. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщил Волгоградстат, опубликовавший результаты мониторинга потребительских цен с 13 по 19 сентября.

Из борщевого набора свекла выросла в цене на 3% (24 рубля за кило), капуста на 1,7% (20 рублей), картофель на 0,06% (26 рублей), подешевели морковь на 0,9% (23 рубля) и лук на почти 5% (23 рубля). На 5% снизились цены на яблоки (77 рублей), на 3,3% подешевели бананы (73 рубля). На 2,6% снизилась стоимость свинины (314 рублей). немного, на 0,7%, упала цена на сахар (72 за кило). А вот корвалол и валидол подорожали – на 0,6 и 0,02% соответственно.