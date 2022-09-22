В Волгограде 23 сентября состоится митинг в поддержку СВО

Митинг пройдет в пойме у музея. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Завтра, 23 сентября, в пойме реки Царица в Центральном районе Волгограда состоится митинг в поддержку специальной военной операции на Украине, а также референдумов, которые пройдут в ближайшие дни на территории четырех регионов. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказал председатель Волгоградского горсовета ветеранов Александр Струков. Для присутствующих выступят местные творческие коллективы.

- Это мероприятие организовано по нашей инициативе. Сегодня на как никогда важно сплочение, важно поддержать участников СВО, а также жителей тех регионов, в которых пройдут референдумы. Для этого мы и собираемся, - говорит Александр Струков.

Добавим, что митинг начнется в 15.00 часов у музея «Россия – моя история».