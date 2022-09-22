Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 сентября 2022 12:39

В Волгограде 23 сентября состоится митинг в поддержку СВО

Горожан приглашают к 15.00 в пойму реки Царица
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Митинг пройдет в пойме у музея.

Митинг пройдет в пойме у музея.

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Завтра, 23 сентября, в пойме реки Царица в Центральном районе Волгограда состоится митинг в поддержку специальной военной операции на Украине, а также референдумов, которые пройдут в ближайшие дни на территории четырех регионов. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказал председатель Волгоградского горсовета ветеранов Александр Струков. Для присутствующих выступят местные творческие коллективы.

- Это мероприятие организовано по нашей инициативе. Сегодня на как никогда важно сплочение, важно поддержать участников СВО, а также жителей тех регионов, в которых пройдут референдумы. Для этого мы и собираемся, - говорит Александр Струков.

Добавим, что митинг начнется в 15.00 часов у музея «Россия – моя история».