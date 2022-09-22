В Волгограде сделали парковку на 70 машин у музея-заповедника «Старая Сарепта»

Парковку окружат деревьями. Фото: мэрия

На юге Волгограда сделали парковку на 70 машиномест возле музея-заповедника «Старая Сарепта» и больницы №15. Подрядчик закатал в асфальт площадку площадью более 1800 квадратных метров. По периметру обустраивают и тротуары для пешеходов, их вымостят брусчаткой, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Но асфальт и плитка не единственное, что здесь появится. Осенью вокруг высадят остролистный клен и ивы высотой до 3 метров. Для их полива уже на 70% смонтировали новый водопровод. Установят здесь и фонари. Это первый этап реконструкции общественного пространства в Красноармейском районе. В следующем году здесь в первую очередь продолжатся работы по нацпроекту «Жилье и городская среда» - по итогам рейтингового голосования эта территория на первом месте.