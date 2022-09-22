Житель Волгоградской области опрокинул на трассе украденный грузовик с ячменем

Украденный грузовик обнаружили в Саратовской области. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Напившись в стельку, 37-летний житель Волгоградской области украл у фермера из Старополтавского района грузовик с 11 тоннами ячменя, намереваясь продать зерно в соседней Саратовской области. Но пьяный водитель не рассчитал силы. «ЗИЛ-43100» вылетел в кювет и перевернулся. Теперь угонщику грозит до 5 лет тюрьмы, сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по Волгоградской области.

Сначала с заявлением о краже грузовика «ЗИЛ-43100» с 11 тоннами ячменя стоимостью более 100 тысяч рублей в полицию пришел предприниматель. Вскоре волгоградским полицейским пришло сообщение от коллег из Саратовской области, где на обочине трассы обнаружили опрокинутый грузовик с зерном. Хотя угонщик и скрылся с места ДТП, подозреваемого 37-летнего жителя Палласовского района уже задержали. Он во всем сразу сознался. Теперь полицейские решают вопрос о возбуждении уголовного дела.