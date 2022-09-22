Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+13°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика22 сентября 2022 10:47

Под Волгоградом похоронят погибшего в СВО минометчика

Прощание с ефрейтором Павлом Молчановым состоится в Котельниково
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Вечная память.

Вечная память.

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В пятницу, 23 сентября, жители Котельниково проводят в последний путь земляка, погибшего в СВО на Украине. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, ефрейтор Павел Молчанов был временно исполняющим обязанности командира миномета мотострелкового взвода. Военнослужащий достойно выполнял боевые задачи, ценой собственной жизни защищал мирное население Донбасса.

Прощание с бойцом начнется в 11.00 часов в городе Котельниково. Проводить в последний путь павшего воина придут родные, друзья, коллеги. Павла Молчанова погребут с отдачей воинских почестей в присутствии роты почетного караула и оркестра.

Наша редакция выражает слова соболезнования семье военнослужащего.