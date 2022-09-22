Под Волгоградом похоронят погибшего в СВО минометчика

Вечная память. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В пятницу, 23 сентября, жители Котельниково проводят в последний путь земляка, погибшего в СВО на Украине. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, ефрейтор Павел Молчанов был временно исполняющим обязанности командира миномета мотострелкового взвода. Военнослужащий достойно выполнял боевые задачи, ценой собственной жизни защищал мирное население Донбасса.

Прощание с бойцом начнется в 11.00 часов в городе Котельниково. Проводить в последний путь павшего воина придут родные, друзья, коллеги. Павла Молчанова погребут с отдачей воинских почестей в присутствии роты почетного караула и оркестра.

Наша редакция выражает слова соболезнования семье военнослужащего.