Рядом с амфитеатром в Волгограде построят танцевальную площадку и скейт-парк

У людей будет возможность собираться и танцевать под открытым небом. Фото: центр "ВЯЗ"

Большой подарок собираются сделать для всех активных волгоградцев городские власти. Архитекторы Центра «ВЯЗ» разрабатывают концепцию обустройства территории возле амфитеатра в Волгограде. Сейчас возле него просто бетонные площадки, а в следующем году может появиться креативное пространство для всех жителей и гостей города.

Что планируют сделать. С правой стороны, ближе к Ворошиловскому району, разработают скейт-парк. Причем предусмотрят зону для тех, кто профессионально занимается на доске, и для детворы. Будет продуманы места для ожидающих и отдыхающих.

С левой стороны обустроят большую танцевальную площадку. В городе каждые выходные устраивают на улицах опэн-эйр. Можно увидеть, как люди танцуют сальсу, линди-хоп, бачату, танго. Урбанисты предлагают сделать единое пространство для таких увлеченных. В нем будет мини-сцена, несколько танц-площадок и скамейки для уставших. Создавать тенек смогут деревья в вазонах.

Пока это только проект. Теперь остается ждать, когда концепцию разработают и под нее появятся средства. Волгограду бы не помешало место, где можно активно и с интересом провести время.