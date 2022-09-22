На трассе под Волгоградом пешеход погиб под колесами иномарки

Мужчина погиб на месте ДТП. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сразу два ДТП с пешеходами произошло накануне на дорогах Волгограда и области. На трассе Волгоград-Астрахань под колесами «Дэу Нексия» вечером погиб мужчина, личность которого до сих пор не установлена. А в центре Волгограда 17-летнего юношу на «зебре» сбил 21-летний водитель на «ВАЗ-2115», сообщили сайту volgograd.kp.ru в главке МВД по региону.

ДТП в Волгограде произошло в девятом часу утра на пешеходном переходе напротив туберкулезного диспансера. Водитель ВАЗа ехал по улице Землянского в сторону Бакинской, когда не заметил переходящего дорогу парня. 17-летний пешеход после наезда отечественной легковушки оказался в больнице.

На 45-м километре автодороги Волгоград-Астрахань в Среднеахтубинском районе пешеход выскочил на трассу в неположенном для перехода месте. Столкновение с иномаркой было столь сильным, что мужчина получил несовместимые с жизнью травмы и погиб на месте до приезда скорой.